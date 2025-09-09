Deputados oficializam bloco de direita que fará oposição ao governo Eduardo Leite

Nove deputados estaduais do Novo, PL, Podemos e Republicanos oficializaram nesta terça-feira (9) um bloco de direita que vai atuar na oposição ao governo Eduardo Leite (PSD) na Assembleia Legislativa. O parlamento gaúcho já tem um bloco de oposição à esquerda formado por 14 parlamentares do PT, PCdoB e PSOL. Com isso, o Parlamento terá 23 deputados de oposição.

Os parlamentares que compõem o bloco de direita são o líder Felipe Camozzato (NOVO), o vice-líder Capitão Martim (Republicanos), Delegado Zucco (Republicanos), Gustavo Victorino (Republicanos), Cláudio Branchieri (Podemos), Paparico Bacchi (PL), Kelly Moraes (PL), Adriana Lara (PL) e Cláudio Tatsch (PL). O bloco foi batizado de “O Rio Grande do Sul pode mais”.

Embora deputados do Podemos e Republicanos estejam oficialmente na oposição agora, os dois partidos possuem cargos na gestão Eduardo Leite. O Podemos indicou Ronaldo Santini para assumir a Secretaria Estadual de Turismo; e o Republicanos designou Carlos Gomes para a Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária.

O líder do bloco de direita evitou comentar a ação desses partidos. “A minha postura tem sido de receber todos aqueles parlamentares que se sentirem interessados ou à vontade para se declararem de oposição à direita ao governo do Estado. Queremos construir uma plataforma conjunta de ações. Não tenho a pretensão de determinar como cada deputado vai tocar o seu mandato ou como cada partido vai se organizar”, comentou Felipe Camozzato.

Quanto ao Novo e ao PL, os parlamentares dessas legendas vinham atuando como independentes na Assembleia. Os dois partidos trabalham com uma pré-candidatura majoritária no Rio Grande do Sul: o deputado federal Luciano Zucco (PL) deve concorrer a governador; e o deputado federal Marcel van Hattem (Novo), a senador.

Camozzato (Novo) acredita que a criação de um bloco de oposição à direita pode consolidar uma candidatura ao Piratini. “Inevitavelmente, o bloco ajuda, sim (na construção de uma candidatura ao governo do Estado). Mas, mais do que ajudar uma ou outra candidatura, ajuda o Rio Grande do Sul ao oferecer um diagnóstico e um caminho para a política gaúcha dos diversos candidatos que estarão no pleito e que podem abraçar essas agendas”, avaliou Camozzato.

Para o líder do bloco, os parlamentares não se limitarão às críticas ao Palácio Piratini. Eles também apresentarão propostas de desenvolvimento ao Rio Grande do Sul. Por exemplo, o grupo critica a criação de órgãos públicos como o Banrisul Cultural e outros cargos públicos que, na avaliação de Camozzatto, “servem apenas para a acomodação de aliados”. Mas, ao mesmo tempo, pretende propor maneiras de diminuir o tamanho do Estado sem perder de vista a eficiência.