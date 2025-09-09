Operação de embarcações será retomada em outubro no porto de Estrela

A restauração total do terminal portuário de Estrela, danificado pela catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul no ano passado, deverá demorar mais um ano para ocorrer, calcula o secretário do Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade do município, Rafael Mallmann. No entanto, ele informa que a partir de outubro o complexo situado na beira do Rio Taquari voltará a operar principalmente com embarcações que movimentam areia.

“A expectativa, nessa retomada, é de atuar semanalmente com dois barcos. Antes era praticamente diária a movimentação”, diz Mallmann. A areia é utilizada pela indústria da construção civil da região e hoje está chegando ao Vale do Taquari por rodovias. O secretário detalha que os silos verticais do empreendimento já foram recuperados, porém admite que ainda há muito da estrutura portuária a ser reconstruída. “Estamos trabalhando agora para a recuperação de dois silos horizontais, além do pavilhão de carga geral, que foi completamente levado pelas águas”, salienta o dirigente.

De acordo com o secretário, os trabalhos estão sendo custeados com recursos da prefeitura e da empresa Nutritec (que opera no local com a movimentação de grãos). Sobre essa operação, Mallmann comenta que a companhia está fazendo a logística dos grãos por meio terrestre, sem utilizar por enquanto o modal aquaviário. Ele acrescenta que o equipamento que fazia o carregamento de cereais das embarcações foi destruído com a enchente. O secretário estima que será necessário investir em torno de R$ 12 milhões para recuperar plenamente o terminal.