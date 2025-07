Após enchentes, hidrovia do Taquari se fortalece com obras e novos projetos

Com a segunda maior rede hidroviária do País, o Rio Grande do Sul pode ter a sua capacidade de transporte ampliada em um futuro breve. Afinal, prevista para ocorrer no segundo semestre de 2025, a licitação da dragagem e sinalização da hidrovia Brasil-Uruguai aumentará as possibilidades de fluxos logísticos em outros canais, incluindo a hidrovia do Taquari.

Com uma extensão de 86,5 quilômetros navegáveis, a hidrovia do Taquari vai de São Jerônimo até a ponte entre Estrela e Lajeado, mas permite a integração com diversos canais que interligam cidades-chave para a logística gaúcha. Ou seja, o Vale do Taquari passa a estar conectado com Cachoeira do Sul e os portos de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande.

A hidrovia Brasil-Uruguai, associada à modernização dos complexos de barragens e eclusas permitirá que o país vizinho seja acrescido à lista de destinos possíveis das cargas que trafegam pelos canais gaúchos. "Teremos um sistema hidroviário confiável, incluindo a ligação do Vale do Taquari com o Uruguai. Este fato deve promover a implantação de novas empresas e incentivar a utilização da hidrovia do rio Taquari para movimentação de cargas diversas", projeta o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela hidrovia.

Hoje, o principal produto escoado pela hidrovia do Taquari é areia destinada à construção civil, uma das áreas que têm demonstrado crescimento no Estado conforme a divulgação trimestral dos dados do Produto Interno Bruto (PIB), realizada pelo Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (DEE-RS). Nos primeiros três meses de 2025, o setor cresceu 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado na economia gaúcha. No Brasil, o indicador foi menor, registrando uma alta de 3,4%. As cargas transportadas pela hidrovia são registradas diariamente pelo Dnit e, embora tenham caído em 2023 e em 2024, anos que registraram enchentes no rio Taquari, podem voltar a crescer.

Apesar do período de intrafegabilidade devido às condições climáticas em ambos os anos, quando o volume do curso d'água retornou ao normal, a navegação pôde ser retomada rapidamente, especialmente em 2024, quando foram 10 dias sem operação.

"Isto foi possível em função dos contratos de operação e manutenção dos complexos de barragens/eclusas sob responsabilidade da autarquia, bem como dos contratos de levantamentos hidrográficos e dragagem continuadas do canal de navegação da hidrovia do rio Taquari", considerou o órgão federal em nota enviada à reportagem.

Após os eventos climáticos, o complexo de Bom Retiro passou por obras de manutenção nas estruturas e sistemas, e segue sob monitoramento contínuo, com equipe fixa dedicada a essa tarefa. Segundo o Dnit, também está em revisão o orçamento e os projetos preliminares para a contratação de obras de reforma, recuperação e modernização de toda a hidrovia. Em 2025, até o mês de junho, 31.428 toneladas foram transportadas pela hidrovia do Taquari. O volume já representa quase a metade do valor registrado em 2024, de 69.939 toneladas.