Estruturação do edital de concessão da hidrovia da Lagoa Mirim avança

O governo federal está recebendo contribuições para a estruturação do edital de concessão dos serviços de manutenção da Hidrovia Brasil-Uruguai (trecho, no Rio Grande do Sul). O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinou, na última terça-feira (18), a abertura da tomada de subsídios para a concessão da hidrovia, que tem previsão de investimentos deDe acordo com um levantamento de informações da DTA Engenharia, a navegabilidade da hidrovia binacional pode aumentar em 30% a carga que passa pelo Porto de Rio Grande, chegando aO trecho a ser concedido entre a Lagoa Mirim e o Canal de São Gonçalo tem cerca de 140 km de extensão.De acordo com o presidente da DTA Engenharia, João Acácio de Oliveira Neto, a hidrovia é extremamente relevante e estratégica para desenvolver um lado ainda "subdesenvolvido" do Uruguai e do Rio Grande do Sul. O executivo observa ainda que, apesar de pequena, a via navegável representa um salto no sentido de se "s"."É um negócio que a DTA está desenvolvendo também em outros locais, pois o Brasil possui outras hidrovias passíveis de serem implementadas com custo baixo, já que é um transporte bem mais barato e muitíssimo menos poluente, atendendo à matriz ESG (Ambiental, Social e Governança, em português), uma linha de atuação da DTA", destacou Neto.Para o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, que administra o Porto de Rio Grande e parte da hidrovia, a partir da ponte férrea sobre o Canal São Gonçalo até a Lagoa dos Patos, uma continuação estadual da hidrovia federal que liga o Brasil ao Uruguai, a hidrovia binacional é de"Vemos que pode ser uma ótima atração de novas cargas e mais rotas para o complexo portuário, que envolve o Porto de Rio Grande, mas também os de Pelotas e Porto Alegre", disse.

Ele afirmou que a Portos RS irá formalizar informações ao ministério sobre o trechoda hidrovia. "As cargas que vierem do Uruguai irão obrigatoriamente passar pelos trechos que nós já administramos e que contam com batimetria, dragagem e sinalização náutica", contou.A batimetria é o levantamento da profundidade e do relevo do leito de corpos d'água, essencial para garantir a segurança da navegação. Já a dragagem é o processo dedo fundo dos rios, lagos e canais para manter ou aumentar a profundidade da hidrovia.No momento, a hidrovia binacional não possui navegação comercial, apenas a realização de alguns passeios. Na visão dele, a conexão pode favorecer o incremento de cargas de fertilizantes e toras de madeira. "Além disso, isso pode atrair", explicou.Para o ministro Costa Filho, a concessão é um marco para o comércio na região, pois permitirá o escoamento da produção dos dois países, além de fortalecer o"Junto com a hidrovia do Rio Paraguai, a concessão da Lagoa Mirim promoverá o desenvolvimento do comércio entre os países da região e com países de outros continentes também", informou em nota divulgada pelo governo.De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, a concessão será comum entre os dois países, com prazo de. Entre os serviços que deverão ser ofertados estão a dragagem de implantação do Canal de Sangradouro, levantamentos hidrográficos, sinalização, balizamento e monitoramento do tráfego, além da revitalização da barragem eNo Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) do projeto, o cronograma de construção do terminal portuário está previsto para junho de 2026.Também assinaram o documento o secretário Nacional de Hidrovias e Navegação, Dino Antunes, o diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq), Eduardo Nery, e o embaixador do Uruguai no Brasil, Guillermo Valles.