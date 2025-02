Lula vem a Rio Grande para lançar nova licitação de navios

Jefferson Klein, com agências

A Transpetro, subsidiária da Petrobras para a área de transporte, prevê lançar ainda este mês a segunda licitação para encomenda de navios em estaleiros nacionais. O evento, previsto para o próximo dia 17, em Rio Grande, deve contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Operação Lava Jato. Neste terceiro mandato de Lula, a Transpetro já lançou uma licitação para a contratação de quatro navios para o transporte de combustíveis, vencida pelo consórcio formado pelo Estaleiro Rio Grande (controlado pela empresa Ecovix) e pelo Estaleiro Mac Laren (de Niterói - RJ) A retomada de encomendas na indústria naval brasileira é promessa de campanha de Lula, que em seus primeiros mandatos fomentou o último ciclo de incentivos ao setor, que foi encerrado após a descoberta do esquema de corrupção investigado pela.

A Transpetro confirmou as encomendas das quatro embarcações da classe Handy, de 15 a 18 mil toneladas de porte bruto, no final de dezembro do ano passado. O consórcio Ecovix/Mac Laren venceu a disputa pela encomenda apresentando preço final de US$ 69,5 milhões por navio. As novas embarcações serão utilizadas na movimentação de derivados de petróleo, como diesel e gasolina, e a primeira delas deverá ser entregue em fevereiro de 2027. A perspectiva é que a demanda gere cerca de 1 mil empregos diretos em Rio Grande. A construção das embarcações será feita no Estado, enquanto o acabamento acontecerá em Niterói, no estaleiro Mac Laren.

Os contratos dessas encomendas serão assinados na cidade da Metade Sul, base da indústria naval gaúcha, no evento de lançamento da próxima licitação. Com problemas de popularidade, o presidente da República vem cobrando da estatal eventos para apresentar avanços de seu governo. O tema foi discutido em reunião na última semana, quando a Petrobras apresentou a Lula seu plano de investimentos e um cronograma de possíveis inaugurações ou eventos.

Na segunda licitação, a Transpetro deve contratar oito navios para o transporte de gás de cozinha, chamados de navios gaseiros. Outra licitação, com quatro navios de médio porte, está prevista para junho, segundo comunicou a estatal no fim de 2024. Ao todo, o plano de encomendas de novos navios da Transpetro prevê até 25 embarcações, o que elevaria em 25% a capacidade própria de transporte de petróleo e combustíveis do sistema Petrobras. Deste total, 16 embarcações já foram aprovadas pelo plano estratégico da companhia.

Além da compra de navios pela Transpetro, a Petrobras vem investindo diretamente em encomendas de barcos de apoio à produção de petróleo em alto mar, também com incentivos à construção no Brasil. Em dezembro, assinou contratos de R$ 16,5 bilhões para a construção de 12 embarcações em Santa Catarina. O setor chegou a ter no País 80 mil trabalhadores em 2014, mas entrou em crise com a suspensão de contratos após o início da Operação Lava Jato. Em 2022, o número de trabalhadores havia caído a pouco mais de 23 mil.