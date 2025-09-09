Santa Cruz do Sul ganha reforço no abastecimento de água

Foi inaugurada no início de setembro a nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de Santa Cruz do Sul. Considerada uma das mais modernas do Estado, a estrutura dobra a capacidade de abastecimento do município e beneficia diretamente 138 mil moradores.



Totalmente automatizada e integrada ao Centro de Operações Integradas (COI), a unidade envia dados em tempo real 24 horas por dia e já se encontra em fase de comissionamento, etapa final de testes antes do início pleno da operação.

A nova estação terá capacidade de manter o abastecimento por até sete horas seguidas apenas com seu volume de reserva, mesmo em situações extremas, como paradas temporárias na captação ou quedas de energia elétrica. Vale destacar que, apesar dos avanços, eventuais desabastecimentos pontuais ainda podem ocorrer por motivos externos, como rompimento de rede, falta de energia elétrica ou manutenções programadas pela Corsan.



A diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi, reforça a representatividade deste tipo de investimento para a região. “A ETA de Santa Cruz do Sul qualifica o tratamento e garante maior segurança, tanto no dia a dia quanto em situações de maior estresse. Com a ampliação da capacidade de 400 para 800 litros por segundo e um sistema totalmente automatizado, a estação fortalece a segurança operacional e garante mais confiabilidade no fornecimento para os munícipes”, afirma.