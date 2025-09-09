Campo Bom ganha espaço tecnológico e cultural inclusivo

A Biblioteca Pública Municipal Professor Antônio Nicolau Orth, localizada em Campo Bom, no Vale do Sinos, recebeu, na terça-feira (9), a inauguração da Praça do Saber, um espaço voltado à ampliação dos conhecimentos sobre cultura e tecnologia para crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. A iniciativa foi realizada em conjunto entre a Universidade Feevale e a Secretaria de Educação e Cultura de Campo Bom, através de recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Além de acolher os alunos do município, o objetivo é que o espaço receba também estudantes de cidades da região, como São Leopoldo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Sapiranga, Gravataí, Parobé, Taquara, Igrejinha, Esteio e Sapucaia do Sul.
O projeto, que iniciou em maio do ano passado, recebeu investimentos de cerca de R$ 300 mil da Finep e outros R$ 15 mil da gestão municipal e foi contemplado no edital do programa Praças da Ciência em Museus e Centros de Ciência e Tecnologia e Espaços Científicos Culturais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Assim, foi desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Feevale, visando promover o acesso à ciência, tecnologia e cultura de forma acessível e inclusiva.
A Praça do Saber é composta por uma mostra interativa e multissensorial de instalações artísticas e tecnológicas, totens informativos e espaços acessíveis. O local está dividido em temáticas, como sistema solar, ecologia, arte digital, arte óptica, assim como uma sala de acomodação sensorial para crianças neuroatípicas.
No espaço, também haverá workshops sobre computação, design, calçados criativos, diversidade e inclusão, palestras sobre astronomia e meio ambiente. Ainda serão promovidas oficinas de leitura com softwares específicos a fim de auxiliar na alfabetização de pessoas com Transtorno do espectro autista (TEA). Segundo informações da universidade, a equipe de monitores foi capacitada e é formada por alunos voluntários das escolas 25 de Julho, Borges de Medeiros e Centro de Educação Integrada (CEI).
O espaço estará aberto para estudantes durante às segundas, quartas e sextas-feiras, entre às 8h e às 11h pela manhã e entre às 13h30min até às 16h durante a tarde. A administração do local ressalta que durante o mês, somente no segundo e quarto sábados a praça estará aberta pela manhã.