Campo Bom ganha espaço tecnológico e cultural inclusivo

A Biblioteca Pública Municipal Professor Antônio Nicolau Orth, localizada em Campo Bom, no Vale do Sinos, recebeu, na terça-feira (9), a inauguração da Praça do Saber, um espaço voltado à ampliação dos conhecimentos sobre cultura e tecnologia para crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. A iniciativa foi realizada em conjunto entre a Universidade Feevale e a Secretaria de Educação e Cultura de Campo Bom, através de recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Além de acolher os alunos do município, o objetivo é que o espaço receba também estudantes de cidades da região, como São Leopoldo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Sapiranga, Gravataí, Parobé, Taquara, Igrejinha, Esteio e Sapucaia do Sul.

O projeto, que iniciou em maio do ano passado, recebeu investimentos de cerca de R$ 300 mil da Finep e outros R$ 15 mil da gestão municipal e foi contemplado no edital do programa Praças da Ciência em Museus e Centros de Ciência e Tecnologia e Espaços Científicos Culturais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Assim, foi desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Feevale, visando promover o acesso à ciência, tecnologia e cultura de forma acessível e inclusiva.

A Praça do Saber é composta por uma mostra interativa e multissensorial de instalações artísticas e tecnológicas, totens informativos e espaços acessíveis. O local está dividido em temáticas, como sistema solar, ecologia, arte digital, arte óptica, assim como uma sala de acomodação sensorial para crianças neuroatípicas .

No espaço, também haverá workshops sobre computação, design, calçados criativos, diversidade e inclusão, palestras sobre astronomia e meio ambiente. Ainda serão promovidas oficinas de leitura com softwares específicos a fim de auxiliar na alfabetização de pessoas com Transtorno do espectro autista (TEA). Segundo informações da universidade, a equipe de monitores foi capacitada e é formada por alunos voluntários das escolas 25 de Julho, Borges de Medeiros e Centro de Educação Integrada (CEI).