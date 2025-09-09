Em sua apresentação, Willian lembrou passagem pelo Brasil e disse se sentir bem para jogar

A apresentação de Willian no Grêmio, nesta terça-feira (9), foi marcada por um discurso que mesclou emoção, serenidade e um olhar voltado ao passado. Aos 37 anos, o meia-atacante reconheceu o peso da decisão de voltar ao País, lembrando inclusive dos episódios que quase o fizeram desistir dessa possibilidade. Durante a entrevista, fez questão de ressaltar que a escolha teve tanto o aval familiar quanto a confiança de que ainda pode contribuir em campo.

Durante a fala, o jogador refletiu sobre sua última passagem pelo futebol brasileiro. "Falei que não queria mais voltar ao Brasil pelo fato das coisas que aconteceram, do trauma que causou à minha família, às minhas filhas principalmente, mas isso já é passageiro. Tenho recebido muitas mensagens de carinho para a minha família, que é o que eu mais quero: que se sinta bem aqui.", concluiu.

O jogador ainda se permitiu uma análise sobre o estágio atual de sua carreira. "Com 37 anos, eu não sou o Willian de quando eu tinha 25 ou 27 anos, mas eu me sinto bem. Me sinto bem para jogar futebol. Chega uma certa idade que você começa a ganhar mais experiência e jogar mais com a cabeça. A idade, às vezes, é só um número. Você pode ver jogadores com essa idade ou um pouco mais e continuam jogando bem. A idade não vai ser um problema", garantiu.

O lateral-esquerdo Enzo também foi apresentado nesta terça, vindo por empréstimo do CSA, de Alagoas. O jogador de 23 anos tem contrato até o final do ano para provar seu valor no Tricolor.