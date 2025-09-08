Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesEliminatórias

Publicada em 08 de Setembro de 2025 às 21:03

Itália vence jogo caótico contra Israel, adia drama e mantém sonho de vaga direta na Copa

Gol da vitória italiana foi marcado nos últimos minutos do confronto

Gol da vitória italiana foi marcado nos últimos minutos do confronto

ATTILA KISBENEDEK/AFP/JC
Compartilhe:
Agência Estado
O drama que tem acompanhado a seleção italiana nas últimas eliminatórias voltou a dar as caras nesta segunda-feira (8), em Debrecen, na Hungria. Depois de ficar fora das duas últimas Copas do Mundo, a equipe italiana esteve a poucos minutos de viver outro pesadelo diante de Israel, mas venceu por 5 a 4, com um gol salvador de Sandro Tonali nos instantes finais.
O drama que tem acompanhado a seleção italiana nas últimas eliminatórias voltou a dar as caras nesta segunda-feira (8), em Debrecen, na Hungria. Depois de ficar fora das duas últimas Copas do Mundo, a equipe italiana esteve a poucos minutos de viver outro pesadelo diante de Israel, mas venceu por 5 a 4, com um gol salvador de Sandro Tonali nos instantes finais.
LEIA TAMBÉM: Brasil bate o Japão e conquista o bronze no Mundial de vôlei
Com o resultado, a Itália chegou à terceira vitória consecutiva e assumiu a vice-liderança do Grupo I, com nove pontos, ultrapassando Israel no saldo. A Noruega segue líder com 12, e tudo indica que o confronto direto na última rodada será decisivo para definir quem garante vaga direta na Copa do Mundo de 2026 - e quem precisará encarar o drama da repescagem.
O jogo foi uma montanha-russa de emoções. A equipe comandada por Gennaro Gattuso sabia que não podia vacilar em um grupo equilibrado, mas encontrou um adversário ousado, que não se intimidou em propor jogo e aproveitar os espaços deixados pela defesa italiana. O resultado poderia ter sido trágico: a Itália esteve duas vezes atrás no placar e, quando parecia ter o controle com dois gols de vantagem, viu Israel reagir e empatar no fim.
O primeiro tempo mostrou um duelo aberto e imprevisível. Embora tivesse mais posse de bola, a Itália sofreu com as infiltrações e a troca de passes de Israel. O placar foi inaugurado com um gol contra de Locatelli, em jogada bem trabalhada pelos adversários. A equipe italiana só reagiu perto do intervalo, quando Moise Kean acertou um chute preciso de fora da área para empatar.
A segunda etapa foi um vendaval ofensivo. Israel voltou a ficar na frente com uma jogada construída pela esquerda, mas a Itália respondeu de imediato, com Retegui aproveitando sobra na entrada da área para empatar. O gol incendiou a equipe, que virou em jogada trabalhada entre Di Lorenzo e Retegui, antes da finalização certeira do camisa 7. A vantagem aumentou com Raspadori completando assistência de Frattesi, após linda trama iniciada por Tonali.
Parecia o golpe de misericórdia, mas a instabilidade defensiva voltou a castigar a Itália. Um cruzamento despretensioso da esquerda terminou com desvio contra a própria meta, diminuindo a diferença. Pouco depois, um lance aéreo trouxe o empate, com Israel aproveitando a segunda bola dentro da área e calando os italianos.
Quando os fantasmas de 2018 e 2022 já rondavam Debrecen, Tonali, vestindo o número 8 que consagrou Gattuso, apareceu livre na entrada da área. Ele arriscou o chute, contou com um desvio e decretou a vitória italiana aos 45 minutos do segundo tempo. O volante correu em direção ao banco em êxtase, enquanto o técnico extravasava à beira do campo, ciente do peso daquele gol para manter viva a esperança de sua equipe.
Além da tensão esportiva, a partida teve um componente simbólico. Israel atuou com uma braçadeira preta em homenagem às vítimas do atentado em Jerusalém, que deixou seis mortos. O jogo também carregava expectativa de protestos pelo contexto político e pelo fato de Israel ser uma seleção asiática disputando as eliminatórias europeias, mas a bola rolou sem incidentes.

Notícias relacionadas