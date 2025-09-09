Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 09 de Setembro de 2025 às 19:35

Tramontina dá desconto na entrega de panela antiga para comprar nova

Tramontina recebe panelas usadas de qualquer marca e dá desconto em novas nas lojas

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Panela velha é que faz comida boa, né? O ditado bem conhecido dos gaúchos precisa ser atualizado. A panela antiga agora pode ser reciclada e com uma vantagem na compra de uma nova: desconto de 20%. A "troca" faz parte de campanha inédita da Tramontina, maior fabricante de modelos inox do Brasil, que vai até 30 de setembro. 
Pelo Troque e Transforme, a marca vai receber itens usados de qualquer fabricante e vai abater parte do valor na aquisição de uma ou mais panelas novas. Mas um detalhe: a promoção só vale nas lojas oficiais (T Store) 
A lista do que pode ser trocado é grande: bistequeiras, chaleiras, cuscuzeiras, frigideiras, jogo de panelas, leiteiras, omeleteiras, paelleras, panelas avulsas, panelas de pressão, panquequeiras e pipoqueiras de qualquer marca, informa a gigante brasileira, com sede no Rio Grande do Sul.
Veja onde ficam as lojas oficiais da Tramontina. 
A campanha integra o Programa Seu Ambiente mais Consciente, que segue princípios da logística reversa. A ação, em vigor desde 2021, soma 16 toneladas de produtos coletados para destinação adequada. "A quantidade de material equivale ao utilizado na produção de mais de 80 mil frigideiras", compara a marca.

