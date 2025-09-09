Tramontina dá desconto na entrega de panela antiga para comprar nova

Panela velha é que faz comida boa, né? O ditado bem conhecido dos gaúchos precisa ser atualizado. A panela antiga agora pode ser reciclada e com uma vantagem na compra de uma nova: desconto de 20%. A "troca" faz parte de campanha inédita da Tramontina, maior fabricante de modelos inox do Brasil, que vai até 30 de setembro.

Pelo Troque e Transforme, a marca vai receber itens usados de qualquer fabricante e vai abater parte do valor na aquisição de uma ou mais panelas novas. Mas um detalhe: a promoção só vale nas lojas oficiais (T Store)

A lista do que pode ser trocado é grande: bistequeiras, chaleiras, cuscuzeiras, frigideiras, jogo de panelas, leiteiras, omeleteiras, paelleras, panelas avulsas, panelas de pressão, panquequeiras e pipoqueiras de qualquer marca, informa a gigante brasileira, com sede no Rio Grande do Sul.