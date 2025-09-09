Chances do Inter disputar a próxima Libertadores é de 6,9%, aponta UFMG

Com o período sem jogos devido à data Fifa, o Inter tem tempo para refletir sobre quais objetivos ainda estão ao alcance da equipe em 2025. Fora da Libertadores e da Copa do Brasil, o Brasileirão é o único compromisso dos Colorados até o fim da temporada.

Após 21 jogos na competição, o Colorado ocupa a 10ª colocação, com 27 pontos. A 20 do líder, as chances do título são quase nulas. Apenas 0,007% segundo o Departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para a Libertadores, a situação é um pouco melhor: há 6,9% de chance de alcançar a vaga. O cálculo é baseado na estimativa de que são necessários 68 pontos para garantir um espaço na competição mais importante da América Latina.

Para alcançar o número, o Alvirrubro teria que conquistar 41 dos 51 pontos que ainda disputa. Atualmente o aproveitamento é de 48%, para alcançar a façanha o Colorado teria que ter 80% de aproveitamento nos jogos que faltam, o que alavancaria total no campeonato para 59%.

Para a Sul-Americana, o Colorado só precisa manter o ritmo atual. Se não desacelerar, chega aos 55 pontos e carimba o passaporte para o torneio continental. Já as chances de rebaixamento também são baixas. Se conquistar mais nove pontos já está garantido na Série A.

Para tentar mudar o cenário no jogo contra o Palmeiras, Roger segue experimentando novas formações. Diferente do 3-5-2 sem ponteiros e com dois atacantes, Borré e Ricardo Mathias, nesta terça-feira (9) o treinador voltou a colocar dois pontas abertos. Carbonero e Vitinho um de cada lado e Mathias no centro formaram o trio ofensivo.