Famurs pede a Alckmin apoio a setores gaúchos afetados pelas tarifas de Trump

A presidente da Famurs, a prefeita de Nonoai Adriane Perin (PP), se reuniu nesta terça-feira, em Brasília, com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB). Adriane pediu apoio ao governo federal para ajudar os setores florestal e moveleiro a absorver os impactos da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump sobre as exportações brasileiras.

Segundo a presidente da Famurs, o setor florestal e moveleiro é o mais afetado pela taxação. O segmento é responsável por mais de 70% das exportações gaúchas da indústria de transformação com destino aos EUA. O tarifaço também gera graves prejuízos às indústrias de calçados e couro, metalmecânica, de máquinas agrícolas e de alimentos e bebidas.