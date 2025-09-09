Mais bebidas sem álcool

A Nova Aliança Vinícola Cooperativa, maior produtora de suco de uva orgânico do mundo, acaba de expandir seu portfólio e se posicionar como empresa de soluções completas também no campo das bebidas sem álcool, com sucos e refrescos que unem praticidade e excelente relação custo-benefício. Alinhada ao trabalho de mais de 600 famílias cooperadas e atenta às demandas do mercado, a Nova Aliança apresenta como novidade a linha de refrescos Happy, criada especialmente para o público infantil. Desenvolvida para a família, a linha Happy chega em embalagens Tetra Pak de 200 ml e 1L, no tamanho ideal para a rotina das crianças, com os sabores uva, laranja, abacaxi, morango, maracujá e pêssego.

Gboex Plano Vida Casal

O Gboex apresenta ao mercado o Plano Vida Casal, um produto para quem busca proteção compartilhada, para duas pessoas em uma contratação. O plano oferece a possibilidade de contratação de pecúlio individual, cobertura de morte acidental e invalidez permanente por acidente.

Exportações Volkswagen

A Volkswagen do Brasil aumentou em 50% suas exportações em 2025, com 83.696 unidades embarcadas de janeiro a agosto deste ano; no mesmo período de 2024 foram 55.873 unidades. Só em agosto de 2025, a marca alemã exportou 15.999 unidades, sendo este o melhor mês desde abril de 2018 (18.752 unidades). A Volkswagen do Brasil é a maior exportadora do setor automotivo brasileiro, com mais de 4,3 milhões de unidades já embarcadas em seu histórico.



Concurso do espumante

O Concurso do Espumante Brasileiro chega à sua 14ª edição celebrando dois recordes históricos: 519 amostras inscritas e a participação de 101 vinícolas, o maior número já registrado desde a criação do evento. Realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), o concurso acontecerá de 23 a 26 de setembro, em Garibaldi (RS), reunindo rótulos de diferentes regiões produtoras: Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



Fórum da Liberdade 2026

As datas do Fórum da Liberdade 2026 já estão definidas. Mais uma vez, serão dois dias de evento, em uma quinta e sexta-feira, com o almoço de abertura ocorrendo antes, na quarta. A 39ª edição do Fórum da Liberdade, realizado anualmente em Porto Alegre, ocorrerá nos dias 9 e 10 de abril de 2026. Já o almoço de abertura está marcado para 8 de abril, repetindo formato adotado pela primeira vez na edição passada, com a antecipação para o dia anterior ao evento.

A energia solar própria

O Rio Grande do Sul acaba de ultrapassar 3,4 gigawatts (GW) de potência instalada de energia solar na geração própria em telhados, fachadas e pequenos terrenos, segundo recente mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). No entanto, o Estado tem enfrentado sérios desafios que prejudicam a aceleração da transição energética sustentável na região. O principal gargalo são os obstáculos de conexão de pequenos sistemas de geração própria solar.



Mais feriados prolongados em Canela

No próximo sábado (13), a Prefeitura de Canela estará aberta ao público das 8 às 12 horas, em virtude da recuperação prévia do expediente do dia 26 de dezembro, continuação do feriadão de Natal. As suspensões de expediente em 2025, em razão de feriados prolongados, foram definidas pelo Decreto Municipal nº 10.652, abrangendo seis datas no total: Dia do Trabalho, Ascensão do Senhor, Corpus Christi, Consciência Negra, Natal e Ano Novo. Essas datas estão sendo recuperadas em sábados ao longo do ano, em turno único das 7h às 13h.