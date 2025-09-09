No skate e na fé, carioca já percorreu 1.600 quilômetros com destino até o Uruguai

Uma mochila, R$ 300,00 no bolso, um celular e um skate sob os pés. Assim, David Paixão deixou o Rio de Janeiro no dia 1º de agosto. O pouco que levava de nenhuma maneira indicava a ousadia da jornada pretendida. Mas com a fé revigorada a cada remada, o carioca de 29 anos contrariou o impossível e chegou em Porto Alegre 28 dias depois.

Apesar dos impressionantes 1.600km percorridos até a Capital, seu destino final não foi alcançado ainda. Sobre as quatro rodinhas, o skatista ainda vai enfrentar 800 km de estrada até chegar ao Balneário Argentino, em La Floresta, cerca de 76 km de Montevidéu, no Uruguai.

Mesmo ousado, o projeto não teve muito tempo de preparação. Paixão trabalhava como motoboy, fazendo entregas, até que foi parado em uma blitz. Como não tinha os documentos regularizados, sua moto foi apreendida. Com a perda do meio de trabalho e sem perspectiva de melhora onde estava, resolveu trocar de ares. "Depois que eu perdi a moto, foi instantâneo. Cheguei em casa e falei para minha irmã, vou para outro lugar". Nos próximos dias, pagou algumas contas e tentou comprar uma bicicleta, mas não encontrou nenhuma que coubesse no orçamento. Como tinha o costume de usar o skate para se locomover na cidade, montou um que se adaptasse melhor à estrada e partiu.

Enquanto o destino foi definido quase que ao acaso, a direção veio de um desejo antigo. "Sempre tive o sonho de conhecer o Sul. Sempre quis vir pra cá. Vi ali uma oportunidade de realizar o sonho". Já a escolha pela nação vizinha foi pela proximidade. "Eu também tinha muita vontade de sair do Brasil. Como já vinha para esses lados, o Uruguai virou uma boa opção".

Fatores econômicos também guiaram o carioca ao vizinho platino. "Tenho amigos que foram para lá e disseram que a situação é melhor. Como o custo de vida é menor, acaba sobrando um pouco do salário". Sabendo onde chegar, faltava agora traçar o itinerário.

Nas redes, onde tinha alguns amigos, Paixão documenta os perrengues que tem passado no trajeto, conta com a ajuda dos seguidores para financiar o projeto e também para encontrar o caminho. "O trajeto que peguei definitivamente não é o mais eficiente. Mas o que eu queria era essa experiência. Poder conhecer lugares diferentes com as indicações da galera", explicou.

Como era de se esperar, até aqui teve vários percalços. Na mochila, levava uma manta para se proteger do frio. Sem proteção adequada, acabava dormindo sentado em lojas de conveniência enrolado no que tinha. A situação só melhorou quando comprou uma barraca que armava no espaço reservado à troca de óleo, quando lhe era cedido nos postos de gasolina por onde passava. Nesses locais também cozinhava com um fogareiro improvisado.

O outro extremo também foi problema. “Saindo de São Paulo para o litoral tinha uma lomba infinita. Um asfalto que chega a refletir o sol na tua cara. No meio da subida eu já não tinha mais água”.

Sob as condições extremas e quase desidratado, David começou a pedir carona. Após muitas negativas, finalmente um carro parou e ele pôde sair do sol, beber uma água e descansar enquanto aproveitava a carona até o próximo posto. Essa foi a última vez que ele fez alguma parte do trajeto fora do skate.

Quase 1.000 km depois e percorrendo quase 50 km por dia, o carioca finalmente tirou uns dias para descansar em Porto Alegre, onde passou seis dias aguardando a finalização dos trâmites do visto uruguaio. No último domingo (7) voltou à estrada. Para quem quiser acompanhar a jornada, basta seguir o carioca no Instagram @davidpaixaoofc.