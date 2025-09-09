Porto Alegre,

Publicada em 09 de Setembro de 2025 às 18:31

Concurso do Espumante Brasileiro bate recordes em Garibaldi

Cerimônia para agraciar os vencedores ocorre no dia 26 de setembro

ABE/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
O Concurso do Espumante Brasileiro chega à sua 14ª edição celebrando dois recordes. Foram 519 amostras inscritas e a participação de 101 vinícolas, o maior número já registrado desde a criação do evento. Realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), o evento acontecerá de 23 a 26 de setembro, em Garibaldi, na Serra Gaúcha, reunindo rótulos de diferentes regiões produtoras como Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Único concurso dedicado exclusivamente ao espumante brasileiro, o evento reforça a diversidade e a qualidade crescente do produto nacional, consolidando-se como referência para produtores, pesquisadores e, principalmente, para apreciadores da bebida. Segundo o presidente da ABE, enólogo Mário Lucas Ieggli, o concurso é um reflexo da evolução técnica e da ousadia das vinícolas. “O Concurso do Espumante Brasileiro é mais do que uma premiação. É uma vitrine para mostrar ao Brasil e ao mundo o nível de qualidade que as vinícolas brasileiras alcançaram, fruto de muito trabalho, pesquisa e dedicação”, destaca.
As degustações seguirão o rigor científico da análise às cegas, conduzidas por um corpo de jurados especializados, integrado por enólogos, sommeliers e jornalistas especializados. As diretrizes são guiadas pelas regras da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). O concurso reúne e avalia espumantes naturais, provenientes de uvas vitis viníferas e que são regularmente comercializados pelas empresas participantes.
Os rótulos são inscritos em duas categorias, sendo elas: Segunda fermentação (Charmat/Tradicional) e Primeira fermentação (Moscatéis Espumantes). Uma das atrações é o Prêmio Destaque Sabre de Ouro, concedido ao espumante que se sobressair entre os que conquistarem Medalha de Ouro e melhores medianas, a partir de uma degustação de preferência realizada pelo júri.
O grande momento do Concurso do Espumante Brasileiro será o Jantar de Premiação, marcado para o dia 26 de setembro, no Plaza Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, em Garibaldi. Na ocasião, serão revelados os rótulos vencedores desta edição histórica, que já entra para a memória do setor pelo número recorde de inscrições.

