“A experiência dos últimos anos demonstrou que a autorização para descontos associativos criou um ambiente propício para fraudes sistêmicas, comprometendo a segurança dos beneficiários, principalmente os mais vulneráveis, e a própria credibilidade do INSS e da Previdência Social.” Danilo Forte, deputado federal (União Brasil/CE).

“A ampliação da rede hospitalar com foco em altas complexidades representa a qualificação do atendimento da população da Região Metropolitana e busca atender a demandas das maiores filas do Estado.” Arita Bergmann, secretária de Saúde do Rio Grande do Sul.

“Os governos precisam garantir políticas públicas efetivas intersetoriais, sistêmicas, que não mudem somente porque o governo mudou.” Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú.

“Considero que o Banco Central constatou o atual cenário crítico de avanço de organizações criminosas como um momento crucial de depuração, para fortalecer a segurança e a integridade das instituições que compõem o sistema financeiro, buscando blindá-las do crime organizado. E, ao proteger as instituições financeiras, o Banco Central igualmente preserva seus usuários e seus clientes.” Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).



