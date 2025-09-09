Tarifaço dos EUA já mostra os efeitos na balança comercial

O Brasil fechou agosto com um superávit comercial de US$ 6,1 bilhões, o que representa avanço de quase 36% em relação ao mesmo mês do ano passado. Conforme os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), no acumulado de 2025, o saldo positivo ultrapassa os US$ 42 bilhões. Apesar dos números positivos, o resultado da balança comercial já traz os efeitos da cobrança tarifária aplicada pelos Estados Unidos com a queda de 18,5% nas exportações brasileiras ao mercado norte-americano.

Entre os setores mais atingidos estão minério de ferro, aeronaves, açúcar, carnes e máquinas industriais, que viram os embarques para os EUA despencarem em agosto. A imposição de tarifas de até 50% pelo governo de Donald Trump comprometeu a competitividade desses produtos e encareceu contratos. Em muitos casos, exportadores anteciparam vendas para julho na tentativa de escapar das sobretaxas.

O recuo das comercializações para os Estados Unidos atinge também o Rio Grande do Sul, tradicional exportador de carne bovina e de frango, fumo, máquinas e implementos agrícolas, produtos químicos, couro e calçados. No setor madeireiro, que tem 16% das exportações voltadas aos norte-americanos, as indústrias já adotaram medidas como férias coletivas e demissões diante da queda nas vendas.

Para enfrentar os impactos do tarifaço, o governo federal lançou o Plano Brasil Soberano, com liberação de R$ 30 bilhões para reduzir perdas e garantir o crédito emergencial aos setores mais afetados. Paralelamente, o País recorreu à Organização Mundial do Comércio (OMC) questionando as tarifas impostas pelos EUA, mas o processo pode levar anos.

Além disso, o Brasil tem buscado diversificar destinos, intensificando o diálogo com parceiros do Brics e abrindo espaço para novos compradores. Tais movimentos, embora necessários, ainda são insuficientes para compensar a retração dos negócios com os Estados Unidos.

O superávit de agosto não pode ser interpretado apenas como um sinal de vitalidade. Os números devem servir como um alerta das vulnerabilidades do comércio exterior brasileiro. A dependência de mercados concentrados deixa a economia exposta a decisões unilaterais de parceiros estratégicos. Para o Brasil — e também para o Rio Grande do Sul —, o desafio está em transformar o bom desempenho em uma política comercial de longo prazo, menos sujeita às oscilações da geopolítica.