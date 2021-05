Ufrgs aprova calendário acadêmico de 2021 com 1º semestre iniciando em agosto

O calendário acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) para 2021 foi aprovado Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) nesta quarta-feira (19). As aulas do primeiro semestre letivo começam no dia 2 de agosto e seguem até dia 4 de dezembro. Já o segundo semestre letivo será entre 17 de janeiro e 18 de maio de 2022.

O cronograma de aulas na universidade vem sendo afetado desde o início da pandemia de Covid-19. As atividades acadêmicas seguirão em ensino remoto até uma manifestação do Cepe sobre alteração nesse formato. Para o Colégio de Aplicação, o calendário escolar para o ano acadêmico de 2021 já havia sido aprovado anteriormente pelo mesmo conselho.

os aprovados no Processo Seletivo 2021/1 O conselho também definiu prazos da segunda etapa de matrícula dos calouros. No semestre 2021/1, os ingressantes cumprem a segunda etapa de matrícula entre os dias 26 e 28 de julho, de acordo com o dia e horário individuais especificados na Faixa Horária com publicação prevista para 22 de julho. Esse prazo contempla também

No semestre 2021/2, as datas de segunda etapa de matrícula serão entre os dias 10 e 12 de janeiro de 2022, com a faixa horária divulgada no dia 5 de janeiro de 2022.

Já as encomendas de matrícula dos veteranos serão nos dias 5 a 7 de julho, para 2021/1, e 14 a 16 de dezembro, para o semestre seguinte.

Os prazos para colações de grau começam em 13 de dezembro, para os concluintes no primeiro semestre, e a partir do dia 30 de maio para os concluintes de 2021/2.