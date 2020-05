Sem data para reabrir, sócio da Lancheria do Parque projeta volta sob outras condições

"Não há como reabrir sem poder dar aperto de mão ou abraço". É assim que Mauri Fachini, um dos oito sócios da Lancheria do Parque, justifica as portas fechadas do tradicional estabelecimento no bairro Bom Fim em Porto Alegre. Desde 21 de março, a "Lanchera", apelido carinhosamente dado pela clientela, não funciona em razão das restrições colocadas a restaurantes para evitar a propagação do novo coronavírus.

A saudade do contato com funcionários e frequentadores é o principal motivo para Fachini querer retomar as atividades na Lanchera, mesmo sem estipular uma data. Contudo, sob as atuais condições, ele não vê como. "Respeitamos os nossos clientes. Quem vai lá, é difícil não ter contato, aperto de mão, abraço. Como o Bom Fim é um pessoal de bastante idade, a gente tem que ter esse cuidado também".

Além da saudade do público, o fechamento da Lancheria teve como consequência a demissão de funcionários. Em uma possível reabertura, Fachini afirma que a busca por empregados começará por aqueles que trabalhavam no local antes da pandemia. Mas frisa: "nem todos voltariam. O receio ainda será grande, e alguns podem já ter se recolocado no mercado".

Há mais de dois meses sem a rotina da Lanchera, seu passatempo tem sido visitar a família, que reside no município de Nova Bréscia, na região do Vale do Taquari. Lá mora a sua mãe, com a qual já ficou mais de um mês neste período. Morador "de cima do restaurante", ele resume o tempo que fica em Porto Alegre. "Eu fico perdido aqui no apartamento, sem nada para fazer".

Local recebeu homenagens pelo aniversário de 38 anos no último dia 9 de maio. Foto Luiza Prado/JC

Após retornar a Porto Alegre nesse domingo (24), se deparou com cartazes expostos na Lancheria parabenizando pelos 38 anos do estabelecimento, completados em 9 de maio. Somado a essas homenagens, cita o carinho que tem recebido do público através de mensagens.

"Eu me emociono todo... a única coisa que eu tenho certeza é que voltaremos sob as condições adequadas."