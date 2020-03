Ruptura de cabo de fibra óptica da Claro causa instabilidade na conexão

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A ruptura de um cabo de fibra óptica da operadora Claro, por volta das 17h da tarde desta quinta-feira (5), causou problemas de conexão de internet e telefone no País. Segundo nota divulgada pela operadora, a situação já foi normalizada e “as equipes permanecem monitorando as rotas envolvidas.”

O corte na fibra óptica aconteceu na conexão entre o Sul e o resto do Brasil, afetando principalmente as regiões Sul e Sudeste do País.