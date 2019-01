Vale divulga lista de nomes de funcionários e terceirizados desaparecidos

A Vale disponibilizou na manhã deste sábado (26), a lista com os nomes dos empregados e terceirizados que se encontram desaparecidos até o momento, após rompimento da barragem 1, em Brumadinho, ocorrida nessa sexta-feira (25). A lista está disponível no site www.vale.com/brumadinho e será atualizada ao longo do dia.