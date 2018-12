Breier é reeleito presidente da OAB/RS para o triênio 2019/2021

Com mais de 97% das urnas apuradas, o advogado Ricardo Ferreira Breier foi reeleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS), para o triênio 2019/2021. Breier conquistou 29.037 dos votos, o que representa 70,29% dos sufrágios válidos. Faltam ser apuradas seis urnas, o que deve ocorrer somente na segunda-feira (3).

A votação ocorreu em todo o Rio Grande do Sul, durante esta sexta-feira (30), por meio de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS). Em Porto Alegre, longas filas marcaram a eleição , nas proximidades do ginásio Gigantinho.

O segundo colocado, Paulo Roberto Petri da Silva, capitalizou 16,63% dos votos, enquanto Paulo Peretti Torelly ficou com 13,18%.

Breier é o atual presidente da Ordem gaúcha, no período 2016/2018, e foi vitorioso em todas as urnas da capital gaúcha e também em 103 subseções, num total de 106. “Essa vitória mostra que a advocacia reconhece nosso trabalho e todas as conquistas. Isso também aumenta nossa responsabilidade. Vamos trabalhar ainda mais”, frisou Breier.