“Teremos uma taxa de crescimento aquém das possibilidades. Não há resiliência econômica que sobreviva a uma taxa Selic de 15% ao ano, que inclusive reorienta outras decisões bancárias a ela indexadas e que permanecerão altas.” Gustavo Casseb Pessoti, conselheiro do Conselho Federal de Economia (Cofecon).

“O empresário brasileiro precisa entender que inovar não é luxo, é sobrevivência. A Nova Economia cobra relevância todos os dias, e quem não acompanha o ritmo fica para trás.” Theo Braga, CEO da SME The New Economy.

“A flexibilização das regras fiscais provisoriamente não é uma medida casuística, mas uma necessidade para que nós propiciemos o devido e necessário socorro imediato às empresas e aos empregos ameaçados de existência por uma decisão comercial unilateral dos Estados Unidos.” Veneziano Vital do Rêgo, senador (MDB-PB).

“Nós estamos falando de países com as maiores rendas per capita do mundo. Das nossas exportações, praticamente 99% estão incluídas no acordo Mercosul-Efta. Esse acordo traz integração de cadeias produtivas e o esforço de combater mudanças climáticas.” Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.



