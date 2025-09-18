Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 18 de Setembro de 2025 às 18:48

Cooperativa

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Diante de dificuldades financeiras, a cooperativa Cotribá, com sede em Ibirubá, no norte do Rio Grande do Sul, está vendendo ativos e contratou um novo CEO para enfrentar a crise que teria origem na descapitalização de produtores (Jornal do Comércio, 17/9/2025). Quando empresas começam a expandir, mesmo em regiões de alto risco, acontece esse tipo de problema. A conta de situações como o arrendamento a valores baixos acabaria chegando em algum momento. (Claudio Fioreze)
Atlântida
A Plataforma de Atlântida, interditada devido à deterioração e queda de parte da estrutura, segue em fase de estudos e sem previsão de obras (JC, 17/9/2025). A plataforma deveria ser substituída por um grande píer turístico como os que existem no litoral dos Estados Unidos e o que está sendo construído em Santa Catarina, na praia de Itapema. (João Hack)
Mercado Imobiliário
Xangri-Lá, no litoral Norte do Rio Grande do Sul, vem se consolidando como um dos principais polos de condomínios fechados do Estado (JC, 17/9/2025). Para quem mora fora dos condomínios, a realidade é outra. Pelo valor do IPTU, a infraestrutura deveria ser bem melhor. No bairro Noiva do Mar, a remodelação da avenida Paraguassu tem quase um ano e ainda não está pronta. (Vinicius Pessi)
Mercado Imobiliário II
Os condomínios de Xangri-lá são realmente lindos. Por esse motivo, devem ser ecologicamente corretos. (Elvidia Lopes)
Saúde
O surto de casos de Covid-19 registrado no Rio Grande do Sul exige atenção (JC, 15/9/2025). É triste ver tantas opiniões contra a vacinação. Felizes os que se vacinaram, pois a vacina salva vidas. (Geneci Barbosa)
Saúde II
A vacinação contra a Covid-19 deveria ser anual, assim como ocorre com a da gripe. Não deveria ser oferecida a imunização apenas aos grupos prioritários, mas para toda a população, porque com certeza teremos que conviver com esse vírus. (Leandro Santos)
Saúde III
Onde estão as vacinas contra a Covid-19 para quem não pertence aos grupos de risco? Anteriormente era exigida a vacinação para todos. Agora deveria ser cobrada sem distinção de faixa etária. (Chris Webber)

