Cooperativa

Atlântida

Mercado Imobiliário

Mercado Imobiliário II

Os condomínios de Xangri-lá são realmente lindos. Por esse motivo, devem ser ecologicamente corretos. (Elvidia Lopes)

Saúde

Saúde II

A vacinação contra a Covid-19 deveria ser anual, assim como ocorre com a da gripe. Não deveria ser oferecida a imunização apenas aos grupos prioritários, mas para toda a população, porque com certeza teremos que conviver com esse vírus. (Leandro Santos)

Saúde III

Onde estão as vacinas contra a Covid-19 para quem não pertence aos grupos de risco? Anteriormente era exigida a vacinação para todos. Agora deveria ser cobrada sem distinção de faixa etária. (Chris Webber)