Dia esperado pelos brasileiros, diz Van Hattem sobre projeto da anistia

Para comemorar a inclusão da anistia na pauta, aprovada pela maioria dos congressistas, o deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo), afirmou, em meio a dezenas de deputados da direita, que o cercavam na tribuna, que chegou o dia que “os brasileiros do bem tanto esperavam”. Na visão de Van Hattem, “todos os brasileiros honestos, todos os brasileiros que sabem que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi algo que jamais deveria ter acontecido”.

Reencontrar a paz

Na opinião de Van Hattem, “chegou, portanto, o dia por que ansiamos há tanto tempo. O dia em que poderíamos fazer o Brasil se reencontrar com a paz, com a justiça e com a humanidade. O dia em que se pautou o requerimento de urgência porque tanto batalhamos para provar uma anistia que seja digna”, argumentou. A proposta aprovada pela Câmara seguiu para o Senado com a expectativa de aprovação dos deputados, mas não tão grande pelo presidente do Senado, David Alcolumbre. Uma coisa é certa: a pressão da direita chega ao Congresso, de todos os lados.

Golpe dentro do golpe

Para a deputada federal gaúcha Maria do Rosário (PT), qualquer tentativa de reduzir as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 representa “um golpe dentro do golpe”. Segundo a parlamentar, “a Câmara compromete sua dignidade ao tentar conceder proteção política ao núcleo responsável por atentar contra a democracia”.

Afronta à Constituição

Maria do Rosário também condena a chamada PEC das Prerrogativas. Na percepção da deputada, “a matéria fere a transparência ao tentar proteger políticos de punições". Ela classifica a medida como uma afronta à Constituição”.

Falta de provas

“O processo contra Jair Bolsonaro e outros réus foi uma farsa, marcado por ilegalidades, parcialidade e ausência de provas concretas”, disparou o deputado Sanderson (PL/RS). Ele denuncia a conduta dos ministros do STF, classificando o julgamento como uma afronta à Justiça.

Exame de Proficiência Médica

Deputados médicos defendem a aprovação do projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência Médica. O Dr. Zacharias Calil (União-GO), defende a aprovação. Ele explica que o exame será obrigatório para médicos recém-formados, substitui o Revalida para brasileiros no exterior e ainda protege os pacientes.

Westphalen favorável

O deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP) disse à coluna Repórter Brasília, que “étotalmente favorável”. Usando a proficiência necessária, principalmente porque foram criadas muitas faculdades de medicina que não apresentam as condições de alvo à formação médica.

Garantia à população

Na visão do médico e parlamentar gaúcho, “a maneira de poder trabalhar as faculdades, de dar garantia à população o que nós temos para os profissionais exigindo a medicina, sem dúvida nenhuma é uma luta que nós temos pela qualificação das nossas faculdades e pela formação qualificada de profissionais que vão cuidar das nossas populações brasileiras, do povo”, acentuou o progressista Pedro Westphalen.

Segurança pública

O deputado Alberto Fraga (PL-DF), um dos líderes da bancada da bala na Câmara, critica a PEC da segurança em discussão no Congresso, afirmando que a medida não oferece medidas eficazes contra o crime organizado. O parlamentar defende a atualização da Lei de Execuções Penais e do Código de Processo Penal.