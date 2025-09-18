Porto Alegre,

18 de Setembro de 2025

Turma do Pagode retorna a Porto Alegre com show três horas

Grupo de pagode, que acabou de completar 25 anos de história, se apresenta neste sábado (20) na KTO Arena

O Turma do Pagode, um dos maiores ícones do pagode brasileiro, retorna a Porto Alegre para um show especial neste sábado (20), às 22h, na KTO Arena (Severo Dullius, 1995). O grupo completou 25 anos de história e recentemente disponibilizou nos serviços de streaming o terceiro volume do álbum Mixturadin, que estará no repertório da apresentação de sábado.
Com um setlist que mescla clássicos do grupo e hits de outros gêneros, a banda vai receber alguns convidados especiais durante o evento, como Rodriguinho, Samba Tri e DJ Ariel B. Num palco 360º, o Turma do Pagode executará sucessos como: Lancinho, Camisa 10 e A Gente Tem Tudo a Ver, entre outras canções queridas pelo público, num espetáculo que ultrapassa três horas de duração. Ingressos a partir de R$ 55,00 via Sympla.

