'Palavra Cruzada' com Zé Adão Barbosa será apresentada no Teatro Olga Reverbel

O projeto Mistura Fina recebe, nesta quinta-feira (18), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1089), o espetáculo Palavra Cruzada com Zé Adão Barbosa. A apresentação, com entrada franca e classificação etária livre, traz ao público uma experiência que une teatro, poesia, canções e a irreverência de um dos mais renomados atores e diretores do Estado.

Em cena, Zé Adão Barbosa revela sua relação de longa data com as palavras — lindas, tristes, engraçadas, difíceis, apaixonadas — interpretando textos de filósofos, poetas, compositores e autores diversos. Com humor refinado, emoção e precisão de dicção, o artista percorre idiomas, sotaques e sons, recriando no palco uma verdadeira celebração da língua. A proposta nasceu ainda na adolescência do ator, quando ele inventou um jogo curioso: em um caderno vermelho, anotava diariamente uma palavra nova, retirada do dicionário Aurélio, estudava o significado e a usava em suas conversas.