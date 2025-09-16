ParkShopping Canoas promove apresentação gratuita de Luiz Marenco

Na quinta-feira (18) da Semana Farroupilha, o ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4545 - Canoas) recebe o cantor Luiz Marenco para uma apresentação especial no espaço gastronômico Park Gourmet. O show é aberto ao público, gratuito e promete um happy hour embalado pelas músicas marcantes deste, que é reconhecido como uma das maiores vozes da música nativista na atualidade. A atração tem início às 19h, e os restaurantes do local preparam promoções especiais para a ocasião.

Luiz Marenco tem mais de 35 anos de carreira, prêmios importantes como o Açorianos de Música e dezenas de obras autorais lançadas que marcaram o cancioneiro regional. No repertório da apresentação em Canoas, estes trabalhos misturam-se a outros clássicos do tradicionalismo gaúcho, em uma celebração a cultura riograndense. A classificação é livre, voltada à toda família.