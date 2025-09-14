Destaque do jazz contemporâneo, Snarky Puppy faz show terça-feira no Araújo Vianna

Aclamado dentro do cenário jazz mundial, o Snarky Puppy vai retornar ao Brasil para dois shows. O grupo norte-americano, que está viajando mundo afora para comemorar os dez anos do icônico We Like It Here (2014), subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha 685) nesta terça-feira (16), a partir das 21h. Ingressos a partir de R$ 80,00, no Sympla.

Vencedor de cinco Grammy’s e sempre elogiado pela sua sonoridade sofisticada, o coletivo – formado por um núcleo rotativo de músicos, mas liderado pelo baixista Michael League – vai executar o repertório de um dos discos mais influentes da música instrumental contemporânea na íntegra. Lingus, Shofukan e What About Me são os melhores momentos da obra. É possível também que o grupo antecipe sonoridades do 11º trabalho de estúdio da banda, que se chama Somni e deve chegar aos serviços de streaming ainda em 2025. e sempre elogiado pela sua sonoridade sofisticada, o coletivo – formado por um núcleo rotativo de músicos, mas liderado pelo baixista– vai executar o repertório de um dos discos mais influentes da música instrumental contemporânea na íntegra. Lingus, Shofukan e What About Me são os melhores momentos da obra. É possível também que o grupo antecipe sonoridades do 11º trabalho de estúdio da banda, que se chama Somni e deve chegar aos serviços de streaming ainda em 2025.