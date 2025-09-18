Buy RS traz debate sobre economia gaúcha e oportunidades de desenvolvimento

O evento Buy RS, realizado no dia 9 de setembro, no Instituto Ling, debateu a capacidade de atração de investimentos para o Rio Grande do Sul e o potencial de desenvolvimento econômico do Estado. Reunindo lideranças empresariais e gestores públicos, o encontro foi realizado pela Apex Partners, Invest RS e Jornal do Comércio.

alcançar o que a empresa denominou “Onças Brasileiras” O Buy já foi realizado em outros entes federativos com o mesmo propósito em 2024: em outubro, reuniu quase 600 participantes em Curitiba, no Paraná, e, em novembro, mais de 300 pessoas em Vitória, no Espírito Santo. As conferências marcaram a chegada da Apex Partners ao Rio Grande do Sul após a aquisição da Propósito em uma estratégia para— uma alusão aos Tigres Asiáticos que referencia estados brasileiros com crescimento acima da média nacional.: em outubro, reuniu quase 600 participantes em Curitiba, no Paraná, e, em novembro, mais de 300 pessoas em Vitória, no Espírito Santo.

Cada um dos eventos buscou discutir pautas voltadas ao desenvolvimento específico da região na qual estavam inseridos. No caso do Rio Grande do Sul, foram ponto de debate os principais investimentos anunciados ou realizados no Estado, a organização das contas públicas pelo governo do Estado e a aposta em inovação. Para isso, representantes das empresas e instituições responsáveis pelos projetos em pauta apresentaram suas iniciativas e sugeriram meios de ampliar o avanço econômico gaúcho. O evento foi uma promoção de Apex, Jornal do Comércio e Invest RS.

Principalmente, diante de tanta mudança no cenário econômico como tem acontecido no Rio Grande do Sul e no Brasil", destacou o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero "É um importantíssimo evento para discutir as questões econômicas e de investimentos, que são muito relevantes.no Rio Grande do Sul e no Brasil", destacou o

A percepção é compartilhada com a Invest RS, que foi representada no evento pelo seu presidente, Rafael Prikladnicki. "Discutimos investimentos que foram anunciados a partir da voz dos próprios empreendedores e empreendedoras, (que falarão o) porquê de terem escolhido o Rio Grande do Sul (para seus negócios). Isso faz parte da agenda de desenvolvimento econômico e, inclusive, sustentável. Por isso, é importante termos momentos como esse", afirmou.

A Apex, promotora do evento em outros estados, também celebrou a parceria, levando um grande número dos seus executivos ao evento. Para o presidente e fundador da empresa, Fernando Cinelli, uma das principais contribuições do Buy RS foi a de repensar o Estado após as enchentes de 2024.

"Quando a gente olha o que pode ser tirado de proveitoso da crise é que isso ajudou o Estado como um todo a se unir em torno da resolução de um problema. E tem problemas que tínhamos antes da enchente que seguem sendo os mesmos. É preciso atacar a disciplina fiscal do estado e atrair mais a iniciativa privada para fazer investimentos estruturantes de infraestrutura, para ajudar a perpetuar o ciclo virtuoso de geração de emprego e renda, melhorando o bem-estar social", pontuou.