Chegada da primavera deve ser chuvosa no Rio Grande do Sul

Entre os últimos dias de inverno e o começo da primavera, que inicia em 22 de setembro, a Região Sul do Brasil deve encarar chuvas volumosas, segundo a MetSul Meteorologia. A virada da estação, que será um período de forte instabilidade atmosférica, deve ser acompanhada por acumulados acima de 100 milímetros (mm) em diferentes pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, há possibilidade de ciclone extratropical, com rajadas de vento intensas e granizo, entre sexta (19) e segunda-feira (22).

A instabilidade deve começar nesta quinta-feira (18), especialmente em alguns pontos do Oeste e da fronteira com o Uruguai. Na sexta-feira, deve ocorrer chuva em várias regiões gaúchas, com destaque para o Oeste, Centro e o Sul do Estado. O feriado de sábado (20) também deve ser acompanhado por chuvas intensas.

Segundo a MetSul, contudo, o pico de instabilidade deve ocorrer a partir de domingo (21), quando a chegada de uma frente fria deve intensificar as chuvas, com pancadas fortes na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. O cenário também avança para Santa Catarina e Paraná.

A previsão é de que os acumulados, portanto, sejam maiores entre domingo e segunda-feira, ultrapassando os 100 mm. Há risco de precipitação variando entre os 150 mm e os 200 mm nos três Estados. No Rio Grande do Sul, os volumes devem ser mais intensos na Metade Norte.



Defesa Civil alerta para ciclone extratropical

As chuvas intensas devem vir acompanhadas de fortes rajadas de vento. Dados do Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul apontam para temporais isolados, com potencial de granizo, rajadas de vento de até 90 km/h na sexta-feira. O Oeste, Campanha, Costa Doce e Sul serão mais afetados.

No sábado, as rajadas devem variar entre 60 e 80 km/h, podendo ficar acima dos 100 km/h, na metade Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre, Centro, Missões e Noroeste. Além disso, deve ocorrer granizo.

A madrugada de domingo, que marcará a chegada de uma frente fria, deve contar com rajadas de vento entre 70 e 90 km/h, também com potencial para ultrapassar os 100 km/h.

Em decorrência das previsões para os próximos dias, a Defesa Civil do Estado alerta para risco hidrológico, com possibilidade de cheias em arroios, córregos e pequenos rios. Nas porções Norte e Centro do Rio Grande do Sul, o alerta é laranja. Já no extremo Sul, é amarelo.