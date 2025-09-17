RS enfrenta elevação de temperatura; termômetros podem chegar aos 32ºC

Após um começo de semana chuvoso no Rio Grande do Sul, temperaturas mais quentes chegam a tomar conta do território e provocarão uma elevação da temperatura a partir desta quarta-feira (17). A tarde será quente com máximas de 27ºC a 30ºC na maioria das localidades e de calor mais forte no Oeste e no Noroeste, onde os termômetros devem marcar 30ºC a 32ºC.

Na quinta-feira, por sua vez, o sol mais uma vez aparece em todo o RS, mas no decorrer do dia a nebulosidade aumenta em parte do Estado. Da tarde para a noite, o tempo fica instável, com chuva em pontos do Oeste e do Noroeste gaúcho. Sob ar quente, a temperatura segue alta com marcas perto e acima de 30ºC na Grande Porto Alegre, nos vales e no Noroeste.

A segunda quinzena de setembro será marcada por instabilidade, iniciando entre sexta e sábado com chuva e risco de temporais isolados por uma baixa pressão muito profunda e a atuação de uma frente fria. Grande parte destes volumes ocorrerá por um episódio de instabilidade intensa em toda a região gaúcha.