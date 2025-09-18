Números e indicadores apontam potencial de desenvolvimento do RS

O evento Buy RS, realizado em 9 de setembro em Porto Alegre, teve uma apresentação de abertura sobre o potencial de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Números e indicadores foram apresentados pela gerente de dados do instituto de pesquisa Futura, Paula Orrico, que mostrou possibilidades de crescimento econômico para o Rio Grande do Sul.

"É um Estado com diversidade econômica, com um potencial muito forte no agronegócio, uma indústria robusta, área de tecnologia e inovação que é destaque nacional, um turismo de relevância nacional e internacional, com enorme potencial", avaliou Paula durante apresentação dos principais índices no Buy RS.

Veja alguns indicadores salientados na exposição: