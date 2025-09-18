Porto Alegre,

Publicada em 18 de Setembro de 2025 às 18:49

Números e indicadores apontam potencial de desenvolvimento do RS

Apresentação de dados por Futura Inteligência. Evento BUY RS. Desenvolvimento Rio Grande do Sul. Economia.

TÂNIA MEINERZ/JC
Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O evento Buy RS, realizado em 9 de setembro em Porto Alegre, teve uma apresentação de abertura sobre o potencial de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Números e indicadores foram apresentados pela gerente de dados do instituto de pesquisa Futura, Paula Orrico, que mostrou possibilidades de  crescimento econômico para o Rio Grande do Sul.
"É um Estado com diversidade econômica, com um potencial muito forte no agronegócio, uma indústria robusta, área de tecnologia e inovação que é destaque nacional, um turismo de relevância nacional e internacional, com enorme potencial", avaliou Paula durante apresentação dos principais índices no Buy RS.
Veja alguns indicadores salientados na exposição: 
  • O RS possui o 6º maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, sendo o 3º melhor colocado em segurança pública.
  • Além disso, se destaca em competitividade: é o 5º maior do País nesse critério, abrigando a 4ª capital mais competitiva. 
  • Possui o 5º maior Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e ocupa uma fatia de 6% no PIB nacional.
  • O agronegócio está em crescimento, com uma projeção de R$ 119 bilhões em valor bruto de produção projetado, 13,6% a mais que em 2024.
  • É o 2º estado com maior participação da indústria no emprego formal e se destaca em exportações.
  • Lidera a produção de máquinas agrícolas, respondendo por 65% das exportações nacionais do setor.
  • Também é líder em biocombustíveis, respondendo por 23% da produção nacional.
  • Possui 30% do potencial energético brasileiro mapeado em energia eólica offshore, se destacando por uma matriz energética renovável.
  • Abriga um dos principais ecossistemas de inovação do Brasil e da América Latina, localizado em Porto Alegre.
  • É o 2º estado com maior número de regiões turísticas, tendo recebido 1,2 milhões de visitantes no primeiro semestre de 2025.
  • Atingiu em 2024 o recorde de investimentos anunciados ou realizados no Estado, somando R$ 100 bilhões.

