20 de setembro, data de celebrar raízes e construir caminhos

O dia 20 de setembro, celebrado neste sábado, é um lembrete da força de um povo que fez da resistência e da identidade cultural a base de sua trajetória. Em 2025, comemoramos 190 anos da Revolução Farroupilha, marco histórico que reforça o orgulho e a singularidade do Rio Grande do Sul. As comemorações são, ao mesmo tempo, expressão de identidade e oportunidade de refletir sobre o que torna o Estado único. A tradição campeira, a gastronomia, a música e o cultivo de valores gaúchos não são apenas herança, mas ajudam a movimentar setores como o turismo e a indústria cultural.

Entretanto, comemorar a data não significa fechar os olhos para as contradições do presente. O Estado enfrenta dificuldades como o alto endividamento, desafios na infraestrutura logística, perda de competitividade em algumas cadeias produtivas e os reflexos de eventos climáticos extremos como enchentes e estiagens, que têm afetado tanto a economia agrícola quanto a vida urbana. Essas fragilidades exigem inovação, políticas públicas consistentes e um ambiente de negócios capaz de reter talentos e atrair investimentos.

A mescla entre tradição e inovação pode ser usada para construir um futuro mais promissor. O mesmo Rio Grande do Sul que se orgulha do churrasco, da hospitalidade e da coragem de encarar invernos rigorosos é também o que forma profissionais de ponta, abriga polos de tecnologia, investe em energias renováveis e mostra força nas exportações. Se reinterpretado, o legado farroupilha pode inspirar os combates de hoje, não com armas, mas com criatividade, justiça social e desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, comemorar o 20 de setembro é também um convite à união e à cooperação entre diferentes setores da sociedade gaúcha. Empresas, poder público, universidades e cidadãos têm papel conjunto na construção de soluções inovadoras, na preservação ambiental e no fortalecimento da cultura local.

Ao transformar orgulho histórico em ação concreta, o Rio Grande do Sul pode reforçar sua relevância econômica e social, mostrando que a força de um povo não se mede apenas pela memória, mas pela capacidade de reinventar-se e prosperar em tempos de mudança. A data do 20 de setembro nos desafia a provar que tradição e futuro não se excluem. Pelo contrário, é na soma dos dois que o Rio Grande do Sul pode escrever novos capítulos da sua história que sejam tão marcantes quanto aqueles que tiveram início há 190 anos.