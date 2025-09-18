Novo transformador reforça fornecimento de energia na Região Metropolitana de Porto Alegre

A subestação Eldorado do Sul recebeu um novo transformador de potência com capacidade de 75 MVA, ampliando a infraestrutura elétrica local. O aumento, segundo nota da CPFL Transmissão, corresponde ao consumo de aproximadamente 60 mil residências e vai garantir mais segurança e estabilidade no fornecimento de energia para a Região Metropolitana de Porto Alegre.

A modernização marca a primeira etapa de um projeto que prevê a instalação de dois transformadores de 75 MVA em substituição ao equipamento original de 50 MVA. Nesta fase, entrou em operação o transformador (TR2), de 75 MVA. Até o primeiro semestre de 2026, será instalada a máquina 1 (TR1), também de 75 MVA.

Além do ganho de potência, a iniciativa trouxe um sistema inteligente de transferência automática de carga. Na prática, se um transformador ou circuito apresentar falha, a energia é redirecionada de forma imediata para outro equipamento, evitando interrupções no fornecimento. Esse recurso torna a rede mais robusta e preparada para imprevistos, reduzindo os riscos de desligamentos e assegurando que o crescimento do consumo na região seja acompanhado com qualidade.

O processo de energização do novo equipamento seguiu protocolos técnicos de alta complexidade, incluindo inspeções visuais, ensaios elétricos, testes de proteção e controle, além da análise do sistema de isolamento e do óleo isolante.

“Esse reforço na subestação Eldorado do Sul é estratégico para ampliar a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com a entrada do novo transformador e a adoção de lógicas mais modernas de transferência de carga, estaremos preparados para atender ao crescimento da demanda com mais segurança e estabilidade operacional”, afirma o gerente de Operação da CPFL Transmissão, José Eduardo Cereja.