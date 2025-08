CPFL reforça sistema de transmissão com energização de novo transformador na Subestação Porto Alegre 6

A CPFL Transmissão – transmissora do Grupo CPFL - concluiu a energização do novo transformador (TR-7 230/13,8 kV – 75 MVA), na subestação Porto Alegre 6, na capital gaúcha. O equipamento já está em operação, e, conforme nota da empresa, contribuindo diretamente para a melhoria da confiabilidade no atendimento à Região Metropolitana, uma das áreas com maior densidade de carga do Estado.

A subestação Porto Alegre 6 é considerada estratégica para o sistema elétrico, por atender diretamente uma parte importante da zona Leste da Capital, incluindo universidades. Ela também faz a interligação em alta tensão (230 kV) com outras subestações da zona Sul de Porto Alegre e da Região Metropolitana, contribuindo para a estabilidade e o equilíbrio do fornecimento de energia na cidade.

“Este transformador traz maior segurança operacional, capacidade de atendimento e flexibilidade para a infraestrutura energética de Porto Alegre e região”, afirma o gerente sênior de Operação da CPFL Transmissão, José Eduardo Malvestio Cereja. Além do TR-7, já foram substituídos dois transformadores de 230/69 kV (83 MVA) ao longo de 2024. A próxima fase da modernização da subestação prevê a substituição do atual TR-6 (230/13,8 kV – 50 MVA) por uma unidade de 75 MVA, com entrega prevista para o final de 2025.

investimento de R$ 140 milhões, integra o plano de modernização da rede da empresa no Sul do País, com foco em ampliar a resiliência do sistema e acompanhar o crescimento da demanda em centros urbanos estratégicos. Só no Estado, estão previstos mais de R$ 3 bilhões em investimentos na área de transmissão até 2030. Recentemente, a CPFL fez a revitalização da subestação de Canoas. A obra, que teve, integra o plano de modernização da rede da empresa no Sul do País, com foco em ampliar a resiliência do sistema e acompanhar o crescimento da demanda em centros urbanos estratégicos. Só no Estado, estão previstos mais de R$ 3 bilhões em investimentos na área de transmissão até 2030. Recentemente, a CPFL fez a



Você sabe qual a função de um transformador no sistema elétrico?

Eles ajustam os níveis de tensão da energia elétrica — recebendo a energia em alta tensão (230 mil volts) e rebaixando para média tensão (13,8 mil volts), que segue para distribuição nas cidades. Com potência de 75 MVA, o novo equipamento amplia a capacidade e a confiabilidade do fornecimento para milhares de consumidores.