CPFL conclui revitalização de subestação em Canoas

Está marcada para 24 de abril a cerimônia de conclusão da revitalização da subestação de energia Cidade Industrial da CPFL Transmissão, em Canoas. Juntamente com a melhoria de outras quatro subestações de transmissão no Rio Grande do Sul, o empreendimento beneficiará 460 mil clientes gaúchos. No mesmo dia será feito o lançamento do Projeto de Eficiência Energética da distribuidora RGE, outra empresa do grupo CPFL, que beneficiará 137 entidades e 60 municípios.