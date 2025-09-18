Iniciativa Municípios Renováveis chega a Santana do Livramento

Na tarde do dia 2 de outubro, o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) em parceria com o Badesul promove, em Santana do Livramento, a 2ª edição do Municípios Renováveis. O evento, segundo nota da Sindienergia-RS, tem como principal objetivo estimular trocas entre governos, universidades, empresários, empreendedores, startups, organizações sociais e a comunidade, além de destacar o potencial das energias renováveis quando pensadas de maneira local.

A atividade será realizada na Sest Senat (Av. Intendente Altivo Esteves Freire, 1868 - Parque do Sol, Santana do Livramento), dentro da programação da 4ª Semana Binacional de Inovação (SBI). A entrada é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (51) 99719-7389 ou pelo e-mail assessoria@sindienergiars.com.br.

Com foco na interiorização da transição energética e no incentivo ao uso de fontes limpas, o projeto Municípios Renováveis propõe um olhar estratégico sobre o papel dos municípios na construção de um futuro energético mais sustentável. A primeira edição, realizada em junho de 2025 no município de Piratini, reuniu mais de 100 participantes e promoveu debates sobre o fortalecimento de cadeias produtivas ligadas à energia solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, biogás e hidrogênio verde.

Nesta edição, além das discussões propostas pelo Municípios Renováveis, o público terá a oportunidade de acompanhar a programação da Semana Binacional de Inovação, que celebra a integração e o desenvolvimento na Fronteira da Paz, promovendo a convergência entre educação, negócios, criatividade, políticas públicas e comunidade.