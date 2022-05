Anitta participa do MET Gala pela segunda edição consecutiva

Na noite dessa segunda-feira (2), o museu Metropolitan Museum of Art, em Nova York, foi palco de mais uma edição do MET Gala. A cantora Anitta participou do evento filantrópico pelo segundo ano consecutivo. Para cruzar o tapete vermelho, a brasileira vestiu um look exclusivo Moschino by Jeremy Scott, o vestido longo é em cetim duchese de ombros caídos com gola em formato de coração e babados na cintura, arrematado com um fio de pérolas drapeado. A cada ano, os organizadores propõem um tema para guiar as roupas dos convidados. Nesta edição, a temática é Na América: uma antologia na moda, uma continuação da proposta do ano anterior, Na América: um léxico da moda, que celebra a história da moda nos Estados Unidos. O dress code é inspirado na Gilded Glamour, que faz referência ao Gilded Age, algo como a era de ouro, o que traz o ar de luxo e riqueza para as roupas. Para o afterparty do evento, Anitta escolheu uma segunda peça da grife italiana. Desta vez, um vestido com as costas abertas e cheio de brilhos apresentado na passarela da marca em junho de 2017.