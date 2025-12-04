No Ponto: Iguatemi, Borelli, Sindha, SHPOA e Moto Custom no Shopping Total

> Uma caixa preta chama a atenção no primeiro piso do Iguatemi Porto Alegre, em frente à loja da Nike. O que vai ser? É um quiosque e tem a ver com algo muito requisitado no verão. Para agitar a estreia, a marca, que terá a 2ª unidade na Capital (a outra é no BarraShoppingSul), vai dar produto de graça a partir das 16h de hoje. Confira no vídeo no Instagram: