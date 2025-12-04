Gelateria distribui sorvete de graça na abertura de unidade em shopping

Em setembro de 2024, a promoção gerou filas no maior shopping center de Porto Alegre. Agora, a sorveteria vai repetir a dose, mas em outro complexo. O casal de franqueados da Gelato Borelli vai marcar a abertura da segunda unidade da marca com sorvete de graça para quem for ao Iguatemi Porto Alegre nesta quinta-feira (4). Quem chegar a partir das 16h, no primeiro piso do Iguatemi (em frente à loja da Nike), ganha uma bolinha do sabor escolhido.