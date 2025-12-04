Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 04 de Dezembro de 2025 às 08:59

Gelateria distribui sorvete de graça na abertura de unidade em shopping

Patrícia e André abriam primeira franquia no BarraShoppingSul e ampliam para Iguatemi

Patrícia e André abriam primeira franquia no BarraShoppingSul e ampliam para Iguatemi

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Em setembro de 2024, a promoção gerou filas no maior shopping center de Porto Alegre. Agora, a sorveteria vai repetir a dose, mas em outro complexo. O casal de franqueados da Gelato Borelli vai marcar a abertura da segunda unidade da marca com sorvete de graça para quem for ao Iguatemi Porto Alegre nesta quinta-feira (4). Quem chegar a partir das 16h, no primeiro piso do Iguatemi (em frente à loja da Nike), ganha uma bolinha do sabor escolhido.  

Notícias relacionadas