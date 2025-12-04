Fala varejista

Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 04 de Dezembro de 2025 às 00:25

Black Friday e data dupla: o varejo que vive ainda muito mais do físico do que da receita do online está alarmado. As datas promocionais do digital exigem reduções de preços cada vez mais frequentes, o que corta mais margens. Ficar fora das campanhas é perder venda, mas entrar é comprometer ganhos que estão cada vez mais enxutos. Tem um limite para isso?

