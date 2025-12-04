Caxias do Sul define 11 escolas para construção através de PPP

A prefeitura de Caxias do Sul assinou o contrato com o Consórcio JOPE Infra Social Brasil, vencedor do leilão da PPP da Educação Infantil. Na ocasião, foram anunciadas as 11 primeiras escolas que serão construídas, dentro do contrato que prevê 31 novas Escolas de Educação Infantil. O investimento é na ordem de R$ 570 milhões ao longo de 25 anos de concessão, sendo R$ 300 milhões de investimentos realizados nos primeiros três anos de contrato para a construção das escolinhas, que terão 7 mil vagas, acabando com as filas das creches no município.

O edital do projeto da PPP, estruturado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a concessão administrativa da construção e da prestação de serviços de 31 novas unidades de educação infantil da rede municipal de educação foi publicado no dia 15 de abril. O Consórcio JOPE ISB venceu o leilão da PPP da Educação Infantil que ocorreu em julho, na sede da B3, em São Paulo, oferecendo um deságio de 19,13%, ou seja, R$ 1,5 milhão a menos do que os R$ 8,2 milhões estipulados inicialmente pelo município.

O prefeito Adiló Didomenico agradeceu a todos que acreditaram nesse projeto. "A PPP da educação vai zerar a falta de vaga nas nossas escolinhas. Vamos fazer uma revolução na educação infantil. Caxias é a cidade do acolhimento, recebemos muitas pessoas de fora e não queremos que nenhuma criança fique fora da escola. Estamos iniciando com 11 escolas e logo pretendemos anunciar mais seis escolinhas de um total de 31. É um passo muito importante que estamos dando em nossa cidade e Caxias precisava muito disso", avaliou.