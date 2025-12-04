Inteligência relacional é ativo estratégico para negócios

empreendedorismo, o encontro abordou saúde social e inovação nas empresas . As painelistas Helena Kich, COO da Perestroika , e Andressa Brum Merolillo, CEO da Happy House , levaram ao palco suas experiências com relacionamento e treinamento dentro de corporações . Confira alguns insights do painel: Na última semana, o GeraçãoE comandou um painel na 14ª edição do FDTthink, evento promovido pela Fundatec. Com foco no

1. Comunicação é sempre a chave: Para Helena, a base da comunicação relacional reside na capacidade essencial de saber se comunicar. Segundo ela, muitas vezes, as pessoas não sabem se expressar adequadamente em ferramentas básicas como o WhatsApp ou e-mail. “Olhando para o cenário de hoje, vemos a importância de ter uma comunicação onde o colaborador se sinta protagonista , onde ele possa ter essa interlocução com a empresa e com as lideranças, sendo estas altamente influenciadoras na questão de comunicação”, destacou. Para ela, a ausência de interação também é um sinal importante. " Quando uma pessoa não quer se comunicar, ela está comunicando algo ".

2. Colaboradores são embaixadores da empresa: Andressa observa que a comunicação é vital para alinhar a cultura, pois " ninguém luta por aquilo que não sabe ". “Na Happy, temos que ser o meio dessa informação , onde os colaboradores também possam consumir os conteúdos das empresas de uma forma interessante, que não seja algo tão top down , mas que também eles se sintam parte disso”, explica.