Firmino sai do banco e marca na vitória do Liverpool contra a Inter na Champions

Atualmente na reserva do Liverpool, o brasileiro Roberto Firmino conseguiu nesta quarta-feira (16) um gol importante para recuperar a confiança do técnico Jurgen Klopp. No confronto de ida com a Inter de Milão pelas oitavas de final da Champions, ele saiu do banco para abrir o caminho da vitória inglesa por 2 a 0.

Com o resultado, construído também com um gol do egípcio Mohamed Salah, o time inglês terá a vantagem de poder perder o segundo jogo por até um gol de diferença que mesmo assim vai avançar às quartas de final. A partida de volta será no dia 8 de março.

Os dois gols saíram já na etapa final, justamente num momento em que os italianos estavam criando mais chances de abrir o placar. Primeiro foi a vez de Firmino, que havia entrado no lugar de Diogo Jota ainda no intervalo, marcar aos 30 minutos. Pouco depois, aos 38, foi a vez de Salah fazer o segundo.

No outro jogo desta quarta, o Red Bull Salzburg quase conseguiu surpreender o Bayern de Munique. Em confronto disputado na Áustria, o time da casa abriu o placar com o nigeriano Chukwbuike Adamu, aos 21 do primeiro tempo, mas sofreu o empate nos acréscimos do segundo, em gol anotado por Coman.

Como não há mais o gol marcado como visitante como critério de desempate na Champions, em caso de um novo empate no jogo de volta, marcado para o dia 8 de março, a disputa se estenderá à prorrogação.

Na Liga dos Campeões passada, na qual defendia o título, o Bayern enfrentou o Salzburg duas vezes na fase de grupos, ganhando ambas, por 3 a 2 na Áustria e 3 a 1 na Alemanha.

Na abertura das oitavas desta edição, na terça-feira (15), o PSG derrotou o Real Madrid por 1 a 0, em Paris, com um gol nos acréscimos, anotado por Kylian Mbappé. Em Portugal, o Manchester City goleou o Sporting, por 5 a 0. Bernardo Silva marcou duas vezes, e o trio Mahez, Foden e Sterling completou a fácil vitória inglesa.

Agora, franceses e espanhóis voltam a duelar em Madri, enquanto portugueses e ingleses terão um duelo na Inglaterra, ambos no dia 9 de março.