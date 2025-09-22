Série B – Pela 28° rodada, iniciam os confrontos nesta terça-feira: Paysandu x Novorizontino, às 19h30min, e Ferroviária x Goiás, às 21h35min. Libertadores – Pelo jogo de volta das quartas de final, Racing, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0, recebe na sua casa o Vélez Sarsfield, às 19h. Sul-Americana – Pelo duelo de volta das quartas de final, o Fluminense tem a missão de reverter a derrota por 1 a 0 para o Lanús, às 21h30min, no Maracanã. Brazuca League – Nesta terça–feira se inicia a competição de futebol 7 com regras especiais no formato da Kings League, com a presença de grandes nomes do futebol brasileiro e influenciadores. O formato conta com oito times convidados. Na 1ª fase, as equipes são divididas em dois grupos que se enfrentam em turno único – três jogos para cada, com dois tempos de 15 minutos cada. Copa Intercontinental – Em confronto válido pela segunda fase da competição, Al-Ahly e Pyramids se enfrentam, às 15h. Anderson – A Justiça determinou a prisão do ex-jogador da dupla Gre-Nal por não pagamento da pensão alimentícia. Conforme o processo, a dívida supera R$ 1 milhão. Andershow pode ser preso por até 30 dias em regime fechado. Caso não haja vaga no sistema prisional, a pena poderá ser cumprida em regime semiaberto. Atlético-MG - O atacante Tomás Cuello será submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo na tarde desta terça-feira e desfalcará o clube pelo restante da temporada. Ele sofreu a lesão durante a partida com o Bolívar, em La Paz, na semana passada, que resultou em fratura da fíbula associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo. Botafogo - O goleiro Neto recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira após ser submetido à cirurgia na coxa direita. O jogador vai iniciar o trabalho de recuperação no Núcleo de Saúde e Performance da equipe carioca e seu retorno está estimado em até 20 semanas. Tênis – Bia Haddad, por meio de sua rede social, anunciou o fim da sua temporada em 2025. O motivo seria para que ela possa cuidar de sua saúde mental. Com um desempenho abaixo do esperado nos últimos torneios, Bia acabou sendo eliminada de forma precoce no SP Open e no WTA 500 de Seul.