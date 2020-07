Inter empata com Esportivo e adia classificação no Gauchão

O Internacional empatou com o Esportivo neste sábado (25), em Bento Gonçalves, por 1 a 1. O jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos do segundo turno do Campeonato Gaúcho foi marcado pelos pênaltis. Em cinco minutos, cada lado teve penalidade para cobrar e balançar as redes. Com reservas, Eduardo Coudet viu a classificação matemática ao mata-mata ser adiada.

João Pedro abriu o placar para o Esportivo, mas William Pottker empatou logo depois.

O Inter segue líder do grupo A do segundo turno do Estadual, com oito pontos - quatro a mais que o Novo Hamburgo, segundo colocado. O Esportivo também tem oito e é vice-líder da chave onde está o Grêmio, primeiro colocado com 12.

Na próxima rodada, o Internacional recebe o Aimoré. O Esportivo, por outro lado, visita o Juventude. As partidas serão na quarta-feira, por ser última rodada. Os locais ainda serão confirmados pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol).

O destaque da partida foi William Pottker. O atacante fez o primeiro gol em 2020, na cobrança de pênalti, e pouco depois acertou o travessão com chute de fora da área. Em meio ao desempenho ruim da maioria, foi bem.

Em uma partida de poucas emoções, a monotonia foi quebrada com pênaltis. Sim, no plural. Aos 36, João Pedro converteu a cobrança depois de falta grosseira de Rodrigo Lindoso. Nem deu tempo de o Esportivo estufar o peito, pois aos 40, Sarrafiore foi tocado e caiu. Na sequência, Pottker deslocou Renan. 1 a 1.

Com uma formação reserva, o Internacional não fez um jogo criativo. Com dificuldade em gerar chances, o time passou a ganhar metros a partir da ligação direita, zagueiros-ataque, mas sem o pivô à frente o expediente deu errado. As melhores chances antes do intervalo só nasceram após o Esportivo abrir o placar e, talvez, despertar o time de Eduardo Coudet. Pottker chegou a acertar a trave.

Na etapa final, o rendimento oscilou mais para algo próximo do esperado. Com Thiago Galhardo e Peglow, o Inter ganhou lampejos de originalidade. Mas, por ironia, também levou os maiores sustos. Dois chutes rasteiros, cruzados, passaram bem perto do gol de Danilo Fernandes.