1º Campeonato Gaúcho de Xadrez Interescolar deve receber 88 competidores no Farroupilha

O Colégio Farroupilha, de Porto Alegre, será palco de um evento inédito no cenário esportivo do Rio Grande do Sul: o 1º Campeonato Gaúcho de Xadrez Interescolar por Equipes. A competição promovida pela Federação Gaúcha de Xadrez está marcada para o sábado 16 de agosto, das 13h30min às 17h30min, e reunirá até 22 equipes de escolas públicas e privadas, podendo chegar a 88 competidores no total. O objetivo é estimular a integração entre as instituições de ensino e incentivar a prática do xadrez.

As partidas seguirão o Sistema Suíço por Equipes, com 6 rodadas e tempo de 10 minutos + 5 segundos por lance, utilizando o software Swiss Manager — padrão internacional em eventos oficiais. O torneio será válido para rating FIDE (Federação Internacional de Xadrez) e CBX (Confederação Brasileira de Xadrez).

Cada escola pode inscrever até três equipes. O limite é de quatro enxadristas por time, com pelo menos uma competidora. Na ausência de uma menina, a equipe poderá competir com no máximo três jogadores.

As três escolas mais bem colocadas receberão troféus.

Os enxadristas campeões, vice-campeões e na terceira colocação ganharão medalhas. Os critérios de classificação e desempate seguirão os modelos utilizados em grandes competições internacionais, como as Olimpíadas de Xadrez de Chennai e Khanty-Mansiysk.