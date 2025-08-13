Libertadores - Pelo jogo de ida das oitavas de final da competição, jogam Botafogo x LDU-EQU, às 19h. Logo após, às 21h30min, dois confrontos: Libertad-PAR x River Plate-ARG e Universitário-PER x Palmeiras. Sul-Americana - Pelo jogo de ida das oitavas de final da competição, jogam Atlético-MG x Godoy Cruz-ARG, às 19h, e Central Córdoba-ARG x Lanús-ARG, às 21h30min. Gauchão feminino - Em jogo atrasado da 1ª rodada, o Juventude empatou com o Grêmio, em 1 a 1, no Sesi Caxias do Sul. As Mosqueteiras saíram na frente, com Karol Arcanjo, mas o time da Serra igualou com Dani Ortolan. Supercopa da UEFA - O PSG conquistou o título ao derrotar o Tottenham nos pênaltis, ontem, em duelo entre os campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa. No tempo normal, Van de Ven e Romero marcaram para os ingleses, enquanto Lee Kang-in e Gonçalo Ramos empataram para os franceses. A partida ocorreu em campo neutro, no Estádio Friuli, na Itália. Série B - Abrindo a 22ª rodada do torneio, o Novorizontino recebe o Coritiba, às 21h35min. Yuri Alberto - O atacante passou por uma cirurgia na madrugada desta quarta-feira e deve desfalcar o Corinthians por cerca de um mês. Conforme informado pelo clube, ele sentiu dores abdominais e teve de ser encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde foi diagnosticado com hérnia inguinal. O jogador de 24 anos deve receber alta médica hoje. Ginástica Artística - Dona de seis medalhas olímpicas, Rebeca Andrade anunciou que não competirá mais em provas de solo. Durante participação na Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro, a atleta disse que a decisão foi motivada por dores e pela necessidade de preservar a saúde após cinco cirurgias no joelho. Surfe - O WSL Finals, evento que decidirá os campeões mundiais da temporada em Fiji no fim do mês, terá dois atletas do Brasil, ambos na disputa masculina. Serão eles Yago Dora e Italo Ferreira, que ficaram entre os cinco primeiros colocados no somatório das 11 etapas classificatórias da Liga Mundial da modalidade. Tênis - Faltando pouco mais de um mês para a primeira edição do SP Open, a WTA confirmou a participação de 28 tenistas no torneio. Número 1 do Brasil e 21ª no ranking mundial, a brasileira Beatriz Haddad Maia chega como favorita, no topo da lista. O torneio WTA 250 será disputado entre 6 e 14 de setembro, na capital paulista.