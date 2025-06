Por conta de punição do STJD, Grêmio perde um mando de campo e terá que pagar multa

O Grêmio foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de atos irregulares realizados pela torcida do Tricolor. A punição consiste em perda de mando de campo por um jogo e uma multa no valor de R$ 10 mil. A decisão tomada nesta sexta-feira (27) se refere a incidentes realizados no dia 8 de março, no clássico GreNal 445 realizado na Arena pela partida de ida da decisão do Campeonato Gaúcho.

Conforme descrito pelo árbitro Ramon Abatti Abel, a torcida gremista, após o 1º gol do Inter na vitória colorada por 2 a 0, arremessou bobinas de papel em direção ao campo. Em seguida, no gol que determinou a derrota dos mandantes, bombas foram jogadas próximo ao bandeirinha.



Além dos casos ocorridos nos gols do Alvirrubro, foi relatado que a torcida do Grêmio atingiu Borré com um rolo de bobina no rosto. A maioria dos arremessos vieram da dirção em que os gremistas da Arquibancada Norte estavam. Entretanto, as bobinas não acarretaram em sérias penalidades, mas sim ao lançamento do objeto explosivo.



Diante disso, a perda de mando de campo obriga o Tricolor a jogar fora da Arena. Ainda não se sabe se a punição ocorrerá na próxima edição do Gaúchão ou na Copa FGF, ainda este ano.



